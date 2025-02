Secoloditalia.it - Zelensky volerà in Arabia Saudita per nuovi accordi. Ma non andrà a Riad: “Senza di noi negoziato inutile”

Il presidente ucraino Volodymyrsi recherà inmercoledì insieme alla first lady Olena Zelenska, secondo quanto riportato dal suo portavoce Sergiy Nykyforov alla agenzia Afp. La notizia è arrivata dopo le informazioni diffuse dal Kyiv Independent, secondo cui le delegazioni ucraine e saudite si sono già incontrate per dialogare sull’aumento degli investimenti e della collaborazione bilaterale, proprio in vista del viaggio dinella monarchia del Golfo.La vice premier e ministro dell’Economia ucraino, Yulia Svyrydenko, ha preannunciato la firma dieconomici con vari Paesi della regione ed è sicura che esistano “prospettive per un coinvolgimento ancor più attivo negli investimenti da parte dei Paesi del Medio oriente”. Già alla conferenza di Monaco,aveva rivelato di voler andare ine in Turchia, specificando di non avere incontri programmati con le delegazioni russe e americane.