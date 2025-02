Lapresse.it - Zelensky ad Abu Dhabi: “Mediazione per scambio di prigionieri con la Russia”

Leggi su Lapresse.it

Il presidente ucraino Volodymyrha fatto sapere di avuto una “conversazione significativa” con il presidente emiratino Muhammad bin Zayed Al Nahyan ad Abu, nel corso della sua visita negli Emirati Arabi Uniti. “Uno degli argomenti chiave è stato il ritorno dei nostri soldati dalla prigionia russa. Ladegli Emirati Arabi Uniti ha salvato molte vite. Grazie per questa importante collaborazione. Oggi abbiamo discusso su come possiamo continuarla”, ha scritto su Telegram. Inoltre “è stato firmato un importante accordo economico tra i nostri Paesi. Il documento liberalizza al massimo l’accesso al mercato degli Emirati Arabi Uniti per quasi tutti i prodotti ucraini. Sarà più facile per le nostre aziende vendere i loro prodotti negli Emirati Arabi Uniti”.