Zazzaroni | Napoli nessuna crisi! Solo Lobotka titolare nell’Inter

: “”">Ilha ottenuto tre pareggi consecutivi, alimentando discussioni sul momento della squadra di Antonio Conte. Ivan, intervenuto a Radio Goal, ha ridimensionato le critiche:“Non parlerei di, anzi. Ilha pareggiato contro Roma e Lazio in trasferta, gare tutt’altro che semplici. Considerando la qualità della rosa, sta facendo un miracolo. Per me è inferiore a Inter e Milan. Quanti giocatori delsarebbero titolariuno:. Forse anche McTominay, ma Mkhitaryan è un gran calciatore. Di Lorenzo è superiore a Darmian, ma il verodella fascia destra nerazzurra è Dumfries, e io mi tengo lui”.Infine, sullo Scudetto: “Non è un duello, ma un triello. Non escludo l’Atalanta, è a soli 5 punti dal”.