Zanotti risorge: non ha fatto rimpiangere De Laurentiis

King 8 Ha giocato bene i minuti che contavano e cioè il finale di partita: il generale che è spuntato da dietro la collina. Freddo e spietato quando la palla pesava un quintale. Ha messo dentro un paio di canestri importanti compreso quello che ha dato la vittoria alla Vuelle. Il giocatore vincente. King chiude con 5 su 9 da sotto e con 2 su 7 dalla distanza; ha 5 su 6 nei tiri liberi ed anche 4 rimbalzi. Ahmad 7 Caja nel finale lo ha ammanettato: continui raddoppi su di lui per cui la guardia americana si è trovata costretta a forzare col tiro pesante in diverse occasioni, compreso il finale. Ma è sempre un uomo che si porta via un paio di avversari per cui mette i compagni in condizione di tiri facili con i piedi in terra. Non ha una giornata felice al tiro perché chiude con 3 su 11 dalla distanza ma ha 4 su 4 da sotto e 4 su 4 nei tiri liberi.