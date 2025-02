Internews24.com - Yuri Alberto Inter, Inzaghi vuole l’attaccante del Corinthians. La conferma dal Brasile

di Redazionedel. Ladal. Tutti i dettagli sul nuovo nomeDalemergono indiscrezioni riguardo a un possibileesse del calciomercatoperdel. Secondo quanto riportato dal portale R7 Esportes, il club nerazzurro starebbe prendendo in considerazione l’idea di riportare il classe 2001 in Europa. Il centravanti brasiliano, infatti, vorrebbe rilanciarsi nel calcio europeo.Fonti vicine al club brasiliano riferiscono chesarebbe una richiesta specifica dell’allenatore dell’, Simone. Il club brasiliano, attualmente impegnato nella Copa Libertadores, avrebbe deciso di cedere il giocatore solo in estate, alla fine del 2024, evitando così di lasciarlo partire nel mercato invernale.