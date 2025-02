Torinotoday.it - "Yoyo Piederuota": una storia di amicizia e diversità allo Spazio Kairos

Domenica 23 febbraio alle 16,30 lodi via Mottalciatta 7 a Torino ospita lo spettacolo teatrale per famiglie “”, un’opera toccante e divertente a cura di Santibriganti Teatro. Il pomeriggio, pensato per bambini dai 5 anni, è organizzato da Onda Larsen nell'ex fabbrica.