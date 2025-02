Xi riunisce i leader del mondo tech cinese | abbracciate patriottismo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 17 feb. (askanews) – Xi Jinping ha chiamato oggi a rapporto ildella tecnologia, a partire dai nuovi gioielli dell’Intelligenza artificiale come DeepSeek, per dare loro un indirizzo politico nella sfida globale verso lo sviluppo, in particolare rispetto all’attuale posizione dominante degli Stati uniti. “Le imprese private devono abbracciare l’imprenditorialità e il, concentrarsi sul rafforzamento, l’ottimizzazione e l’espansione delle loro attività, e contribuire in modo determinato alla costruzione del socialismo con caratteristiche cinesi e all’avanzamento della modernizzazione”, ha affermato Xi. Il presidente ha convocato il primo incontro di questo genere dal 2018 nella sua veste di segretario generale del Partito comunista(Pcc) e poco prima che ilpolitico della seconda economia delentri nell’annuale periodo delle “Due Sessioni”, cioè la riunione dell’Assemblea del popolo– l’organo legislativo – e della Conferenza consultiva politica del popolo