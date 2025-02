Game-experience.it - Xbox ha tantissimi giochi: Phil Spencer è felice di aver a disposizione una line-up imponente

Leggi su Game-experience.it

sta affrontando il 2025 con un catalogo distraordinariamente ricco., capo della divisione gaming di Microsoft, ha recentemente discusso questa abbondanza di titoli in una nuova intervista, sottoando come sia un punto di forza ma anche una sfida da gestire.La varietà di generi, espansioni e nuovirende necessario un attento lavoro di pianificazione per assicurare che ogni titolo riceva la giusta attenzione e spazio per brillare. Come leggiamo suEra, interrogato sulla strategia dinel gestire un numero così elevato di uscite,ha spiegato che il rinvio di alcuni, come Avowed, è stato deciso non solo per migliorarne la qualità, ma anche per evitare sovrapposizioni con altri grandi lanci come Call of Duty: Black Ops 6.Questo approccio riflette un impegno nella gestione del portfolio, assicurando che ogni gioco possa emergere senza essere soffocato dalla concorrenza interna.