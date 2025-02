Game-experience.it - Xbox Game Pass consente a Microsoft di creare più giochi single player, rivela Phil Spencer

, capo della divisione gaming di, ha sottolineato in una nuova intervista chericopre un ruolo chiave nella salvaguardia e nello sviluppo dei.Cometo dal dirigente adEra, grazie al modello di abbonamentopuò supportare produzioni che seguono una struttura narrativa tradizionale, con un inizio, uno svolgimento e una conclusione, senza la necessità di trasformarle inlive service.Questo approccioa piccoli team di sviluppo di continuare aesperienze di qualità, senza dover competere con i colossi del settore.ha evidenziato come titoli come Avowed, Senua’s Saga: Hellblade 2 e South of Midnight siano resi possibili proprio dal modello, che permette di finanziareche, nel mercato attuale, potrebbero non ricevere lo stesso sostegno dagli editori tradizionali.