WWE | Ultima chance per vedere John Cena dal vivo tre date europee confermate

Il tour d’addio diè appena diventato ancora più grande, con tre tappe importantiprima della suacorsa con la compagnia. I fan in Europa avranno ora l’opportunità didalper l’volta, poiché la WWE ha annunciato su X le prossime apparizioni fissate per Bruxelles, Belgio, il 17 marzo, Glasgow, Scozia, il 24 marzo e Londra, Inghilterra, il 31 marzo.The last time is NOW!@returns to Europe this March on the road to #WrestleMania! MORE INFO: pic.twitter.com/nJxd7HK6l4— WWE (@WWE) February 17, 2025 Il tour d’addio disi sta delineando come un evento globale, offrendo ai fan di lunga data la possibilità di vivere la sua leggendaria presenza prima che si ritiri definitivamente dal ring. Le nuoveannunciate segneranno il ritorno diin alcuni dei mercati più appassionati della WWE, poiché Londra, Glasgow e Bruxelles hanno ospitato nel corso degli anni momenti indimenticabili della WWE.