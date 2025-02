Zonawrestling.net - WWE: Svelate le regole del nuovo show “LFG”. Le 4 leggende competeranno per un titolo

Leggi su Zonawrestling.net

Questa notte è andata in onda il primo episodio deltargato WWE dal nome Legends & Future Greats, unoin cui diversi giovani atleti provenienti da vari background si affronteranno in una serie di prove dentro e fuori dal ring con l’obiettivo di vincere e potersi assicurare un contratto con il roster di NXT. Le squadre delleSono 16 gli aspiranti wrestler, donne e uomini, a prendere parte alloe saranno divisi in quattro squadre da quattro elementi ciascuna. Ogni squadra avrà un coach, con quattroche prendono parte alloe sono The Undertaker, Bubba Ray Dudley, Booker T e Mickie James. Ogni settimana un allenatore guadagnerà un punto se uno dei suoi lottatori si sarà distinto nelle prove. Il coach che vincerà sarà insignito con ildi LFG Champion, con Mickie James che ha scherzato dicendo che sarebbe il suo settimo