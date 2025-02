Zonawrestling.net - WWE NXT Vengeance Day 2025 – Review

Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuova Pqui sulle nostre pagine. E’ ora di dare spazio a NXT, che torna con un nuovo Premium Live Event, parlo diDayche si è tenuto dalla Entertainment & Sports Arena di Washington, District Of Columbia. Non perdiamo tempo quindi e partiamo subito.IiONE ON ONE MATCHFallon Henley (c) vs Stephanie Vaquer for the WWE NXT Women’s North American Championship (15:01)L’opener del Premium Live Event, Fallon Henley ha messo in palio il suo NXT North American Title contro Stepahnie Vaquer. Un match ad alto tasso tecnico sul ring, e che ho seguito decisamente con grande piacere. Bella la prova della campionessa, ma ancora migliore dal mio personale punto di vista quella della sfidante, dato che ha dovuto lottare anche con le altre due superstar della stable della Fatal Influence a bordo ring.