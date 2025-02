Zonawrestling.net - WWE: Le ultime novità sul ritorno di Jade Cargill

L’assenza diè stato uno dei più grandi misteri in WWE, soprattutto dopo che è stata trovata priva di sensi sopra un’auto distrutta in un clamoroso attacco nel backstage. Le speculazioni su chi possa essere stato il responsabile si sono scatenate, e ora tutti i segnali indicano che il suopotrebbe avvenire prima del previsto. PWInsider riporta che oggiera al WWE Performance Center, con la convinzione che i suoi piani creativi siano in fase di finalizzazione. Sebbene la WWE non abbia ancora annunciato nulla di ufficiale, questo sviluppo suggerisce che potrebbe tornare in TV a breve, forse anche prima di WrestleMania 41.Belair e Naomi a Raw per affrontare Liv Morgan e Raquel RodriguezNel frattempo, la WWE continua a stuzzicare i fan sull’identità del suo aggressore.