Zonawrestling.net - WWE: Karrion Kross trolla Sami Zayn poi lo accusa di essere senza scrupoli

Leggi su Zonawrestling.net

La faida trae Kevin Owens è ormai entrata nel vivo. Il tutto è partito dal package piledriver rifilato da KO all’amico di sempre ed alle dure accuse mosse nei suoi confronti. Ora a rincarare la dose ci ha pensatoche, tramite un post social, ha primatoe poi lo hato diuna persona orribile,.“Mentre Owens ti colpiva noi ridevamo nel backstage”Tramite un post su X,si è scagliato contro. Prima si è presentato travestito daprendendolo in giro poi sono arrivate dure accuse: “Sai qual è la cosa divertente di tutto ciò? Che mentre Owens ti colpiva nessuno è venuto in tuo soccorso, non una singola persona. Non Jey Uso e nemmeno Cody. Secondo te cosa vuol dire? Hai idea dello scompiglio che hai creato nella vita di tante persone quando ti sei infiltrato nella Bloodline solo per portare avanti la tua carriera? Mentre Owens ti colpiva noi ridevamo nel backstage, sperando che te ne desse sempre di più.