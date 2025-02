Zonawrestling.net - WWE: Demolition i prossimi a entrare nella Hall of Fame?

Nei giorni scorsi, è arrivata la conferma della pace tra la WWE e(Ax e Smash): dopo anni di diatribe e contenziosi in tribunale, i due hanno firmato ufficialmente un contratto da leggende con la compagnia di Stamford, cosa che consentirà loro di apparire sotto il cappello della WWE, di pubblicare nuovo merchandising all’interno della compagnia e di apparire nei videogiochi. Ma probabilmente ci sarà un altro avvenimento molto importante per loro.Annuncio in arrivo?Secondo quanto riporta Fightful Select, infatti, la WWE starebbe seriamente valutando di inserireofgià a partire dalla classe del 2025. La discussione riguarda sicuramente Bill Eadie e Barry Darsow (Ax e Smash), ma non è chiaro se coinvolgerà anche il terzo membro del gruppo, Brian Adams (Crush), che si unì al tag team tra il 1990 e il 1991.