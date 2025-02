Zonawrestling.net - WWE: AJ Styles difende Road Dogg dopo le critiche per la nomina a co-head writer di SD

Come vi abbiamo riportato,Brian James è stato recentementeto co-di SmackDown andando ad affiancare John Shiwata. La notizia ha suscitato qualche polemica da parte dei fan, che hanno espresso dubbi sulle capacità dell’ex membro della DX. AJ, tramite un post social, ha voluto allontanare lo scetticismo dei fan.“Piano con i giudizi”AJsi è pubblicamente schierato a difesa diBrian Jameslearrivate da parte del WWE Universe a seguito della suaa co-di SmackDown. Il “Phenomenal 1” ha usato queste parole: “Prima di giudicare questa persona per quanto fatto in passato come, tenete presente che c’è stata una persona che lo mise a tal punto in disparte che quelle idee non erano neanche più sue”.