Oasport.it - WTA Dubai 2025: sorpresa Cirstea, Anisimova e Ostapenko subito fuori

Quest’oggi all’Aviation Club Tennis Centre dinon ci si è di certo annoiati. A partire da questa mattina infatti è andato nuovamente in scena, in quella che è stata la seconda giornata, il WTA 1000 di, edizione. La manifestazione che si sta tenendo nella capitale dell’Emirato diha regalato emozioni e tante tenniste impegnate in match interessanti. Ad aprire le danze sono state Anastasia Potapova e Beatriz Haddad Maia. Quest’ultima, atleta brasiliana numero 16 nel ranking mondiale, è stataestromessa dal torneo. Decisiva la vittoria della russa con il punteggio di 6-3 6-0, che ha quindi concesso all’avversaria solamente tre game.Buona la prova di Diana Shnaider che con un netto e doppio 6-2 si è imposta su Magdalena Frech.invece Irina-Camelia Begu, caduta sotto i colpi, letali, della tedesca Eva Lys.