Woke siamo stati i primi a copiare quelle follie E saremo gli ultimi a liberarcene

tra itra gli, un po' provinciali un po' masochisti. Pronti a recepire senza filtriche una volta si chiamavano “americanate” e a essere più realisti del re nel farle proprie. Nel riflusso di una delle più idiote crociate del XXI secolo, quelche presto sarà studiato come pandemia neurologica letale per il cervello, l'Italia delle canzonette non trova di meglio che adombrarsi nel nome di Sanremo perché il destino cinico e baro ha celebrato in un colpo solo maschilismo, patriarcato e pure un po' di fascismo, che è come il prezzemolo e sta dappertutto, proponendo cinque cantanti in cinquina, tutti con cromosomi XY e neanche un'armonica XX a spezzare la litania dei premi. Si sono fatte rivoluzioni per molto meno, nella storia, e nel Belpaese che le rivoluzioni non ne ha mai fatte e ha tifato perdegli altri, è esploso l'ennesimo scandalo esistenziale che lacera le coscienze dei polemisti da tastiera.