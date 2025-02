Wikipedia riconosciuta come bene pubblico digitale

Leggi su .com

(Adnkronos) – In un'era dominata dall'informazione, l'accesso libero e affidabile alla conoscenza si ergeun faro di progresso e sviluppo umano. In questo contesto, l'enciclopedia onlineha ottenuto un riconoscimento significativo: è stata ufficialmentedalla Digital Public Goods Alliance (DPGA), un'iniziativa promossa dalle Nazioni Unite che si .L'articoloproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicaliApple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e SwitchTifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivoltaParamount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell’InterWindows 11 aggiornamento Moment 5, tutte le nuove funzioni