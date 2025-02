Parmatoday.it - Welcome Day per studenti in mobilità internazionale all’Università

Leggi su Parmatoday.it

È in programma per domani, martedì 18 febbraio, il tradizionaleDay dell’Università di Parma per studentesse ein ingresso perdi scambio. Il ritrovo per la foto di gruppo è fissato per le 9 in piazzale San Francesco. L’incontro si terrà a.