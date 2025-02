Oasport.it - Volta ao Algarve 2025: il percorso e le 5 tappe ai raggi X. Occhi puntati su Vingegaard e Roglic

Dal 19 al 23 febbraio torna l’appuntamento con laao. La corsa aportoghese si articolerà in 5e si concluderà con la cronometro di domenica, grande novità dell’edizione. Tanti corridori al via, tra i quali Primoz, Jonased il ritorno di Wout Van Aert., in chiave Italia, su Antonio Tiberi e Filippo Ganna.La prima frazione in programma mercoledì 19 febbraio partirà da Portimão e si concluderà a Lagos dopo 192.2 chilometri non totalmente pianeggianti. L’unica salita presente, il Nave con 5.4 chilometri al 4,4% di pendenza media, non sembra poter essere decisiva ai fini della vittoria della tappa, che probabilmente si chiuderà con una volata.Già dalla seconda tappa, avremo indicazioni importanti sulle condizioni dei grandi scalatori.