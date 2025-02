Lanazione.it - Volontari della Libertà. Cerimonia in ricordo: "Coltivare la memoria . Creare appartenenza"

Leggi su Lanazione.it

Sauro Cappelli, Rolando Fontanelli, Dario Del Sordo, William Lucchesi, Vieri Tani: sono alcuni dei partigiani che hanno fatto la Storia di Empoli nella liberazione dell’Italia dal nazifascismo. E’ stato celebrato ieri, prima al Palazzo delle Esposizioni e poi con un corteo per le vie cittadine, l’ottantesimo anniversariopartenza dei. Come ha ricordato lo storico Carmelo Albanese: "Il contributo dell’Empolese Valdelsa all’arruolamentoo nel Regio esercito per affiancare gli alleati nella fase finale‘’campagna d’Italia’’ fu estremamente significativo. Dei circa 2.000 partentiprovincia di Firenze, oltre 600 provenivano da quest’area. Il primo scaglione partì il 3 febbraio da Castelfiorentino, composto da 118; il secondo partì il 13 febbraio 1945 da Empoli, formato da oltre 500di cui 264 empolesi".