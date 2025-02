Dayitalianews.com - Voleva rubare uno scaldabagno e del cibo per gatti… Arrestato il flagranza 41enne in provincia di Latina

Un uomo di 41 anni, residente ad Ardea (RM) e già noto alle forze dell’ordine, è statoindi reato ad Aprilia, nel pomeriggio di ieri, con l’accusa di furto aggravato.L’intervento dopo una segnalazione al 112Tutto ha avuto inizio quando, attraverso una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, è stata segnalata la presenza sospetta di due persone all’interno di un’area privata. La telefonata ha allertato la Sezione Radiomobile dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, che è intervenuta prontamente.Sorpreso con unoper gattiGiunti sul posto, i militari hanno colto in flagrante il, intento a prelevare unoe alcuni prodotti alimentari destinati ai gatti. Il complice, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce, e sono in corso accertamenti per risalire alla sua identità.