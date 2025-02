Oasport.it - VOLATA DEVASTANTE! Jonathan Milan trionfa nella prima tappa dell’UAE Tour con uno sprint da fenomeno

L’Italia può finalmente contare su unassoluto. Quando ci sono delle volate, il più atteso, soprattutto dopo ciò che ha dimostrato oggi,, saràimpressionante da parte dell’azzurro della Lidl-Trek in quel di Liwa Palace: trionfo eccezionale davanti ad avversari dal valore assoluto. Per lui ovviamente anche la maglia di leader della classifica generale.Fuga a tre ad animare laparte di gara: presenti due azzurri, la coppia della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè formata da Federico Biagini e Manuele Tarozzi, oltre al panamense Carlos Samudio della Team Solution Tech – Vini Fantini. Per loro vantaggio massimo di poco superiore ai 3?, con il gruppo a gestire la situazione.A 11 chilometri dal traguardo raggiunto Tarozzi, ultimo dei coraggiosi, con il plotone a procedere ad andatura altissima verso il finale.