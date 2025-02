Spettacolo.periodicodaily.com - Voci per la Libertà in Tour, Un Appuntamento Imperdibile a Rovigo e Milano

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Insieme all’avvio dei lavori per l’edizione 2025 diper la– Una canzone per Amnesty, il festival che unisce musica e diritti umani, prosegue ildi alcuni degli artisti dell’ultima edizione per promuovere i due ormai storici Premi Amnesty International Italia sulle migliori canzoni: quello per la sezione emergenti e quello per la sezione big.Premi Amnesty, Celebrazione della Musica 2025Il festival “per la– Una canzone per Amnesty” continua a far sentire la sua voce anche al di fuori delle sue edizioni annuali. In concomitanza con l’avvio dei preparativi per l’edizione 2025, ildi alcuni artisti dell’ultima edizione si arricchisce di nuove tappe. Questi eventi hanno come obiettivo la promozione dei prestigiosi Premi Amnesty International Italia, dedicati alle migliori canzoni dell’anno.