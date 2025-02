Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juve, sfuma una destinazione? Il top club punta un altro attaccante della Serie A. L’indiscrezione

di RedazionentusNews24unasull’Arsenal ed il possibile obiettivo Retegui inAL’Arsenal ha in mente di comprare un nuovo centravanti in vistaprossima stagione. In tal senso i programmi dei Gunners potrebbero collimare con quelli del calciomercato. Illondinese ha nel mirino anche Dusan. Tuttavia, presto i Gunners potrebbero cambiare obiettivoStando a quanto riportato da caughtoffside.com, ilinglese sarebbe interessato anche a Mateo Retegui. Il centravanti dell’Atalanta è molto ambito in Premier League: su di lui, infatti, c’è anche la concorrenza del Manchester United. L’Arsenal potrebbe così mollare.Leggi suntusnews24.com