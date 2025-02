Ilrestodelcarlino.it - Vivere in 9 metri quadrati: la sfida (vinta) di un architetto di Pesaro. "Pozzetto? Poi l'ho conosciuto"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 17 febbraio 2025 - Si puòin una casa di 9? Assolutamente sì. Ne è convinto Leonardo Di Chiara. Che è ben lontano dal 'Ragazzo di campagna' interpretato da Renatonell'omonima commedia del 1984, dove il protagonista è un contadino che va ain città, in un mini appartamento a incastro. Leonardo,e ingegnere edile pesarese di 34 anni e freelance "nomade digitale", come si definisce lui stesso, ci vive davvero in una casa di 9e l'ha progettata lui stesso 7 anni fa. Una tiny house, ovvero una micro casa mobile, ipertecnologica e di design, dotata di ogni confort. "Mi affascinano i sistemi abitativi innovativi, la microarchitettura, non solo le strutture abitabili in movimento, come la tiny house", spiega. Una soluzione al caro affitti e al costo esorbitante del mattone.