Ilrestodelcarlino.it - Viva Verdi! Ecco i Due Foscari

Le grandi voci del baritono Luca Salsi (nella foto), del tenore Luciano Ganci e del soprano Marigona Qerkezi per "I due", l’opera più raffinata del primo, in scena venerdì 21 e domenica 23 febbraio al teatro Comunale di Modena, con la direzione di Matteo Beltrami e la regia di Joseph Franconi Lee. Sabato 22 alla chiesa del Voto il Trio Mirages, flauto, violoncello e arpa, presenterà "Musique d’un passé proche", dall’omonimo disco con composizioni del secondo ‘900 francese: sempre sabato all’auditorium Rossini, il recital per mandolino solo di Francesco Russo. Un appuntamento di danza al Comunale di Carpi: giovedì 20 la "Cenerentola" ecologica dei Chicos Mambo, con coreografie di Philippe Lafeuille.