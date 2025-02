Ilfattoquotidiano.it - Vitruvian-1, il modello di Ai tutto italiano è un invito a ripensare il nostro ruolo in Europa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“La tecnologia non deve stupire, deve servire. E noi, come società, dobbiamo essere pronti a servircene nel modo giusto”. Nicola GrandisIl recente annuncio del lancio di-1, della piccola azienda italiana Asc27 fondata da Nicola Grandis che propone oggi undi Intelligenza Artificiale interamente, non ha suscitato interesse soltanto nel settore tecnologico, ma anche sul fronte politico. In Italia, infatti, l’iniziativa è stata accolta con entusiasmo come simbolo di una possibile “rinascita” nel campo dell’innovazione. Il sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti ha elogiato il progetto, vedendo in-1 un passo concreto verso una maggiore indipendenza tecnologica nel contesto di un mercato globale dominato dai giganti americani e cinesi. Nonostante le dimensioni ridotte rispetto a colossi come ChatGPT, ilpunta su costi contenuti, conformità alle normative europee (Gdpr e Ai Act) e un approccio artigianale tipicamente, fatto di cura meticolosa e attenzione ai dettagli.