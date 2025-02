Bergamonews.it - Vitali Spa, da Intesa Sanpaolo 25 milioni per lo sviluppo sostenibile

La crescitasempre più al centro dei progetti didiS.p.A. SB, leader in Italia nel settore delle infrastrutture e dellourbano. Una mission che ora si rafforza grazie a finanziamenti per un totale di 25di euro da parte di, nell’ambito dell’impegno del Gruppo bancario per accompagnare le imprese nella transizione ambientale e per dare supporto agli investimenti legati al Pnrr.Grazie al finanziamento ricevuto,S.p.A. Società Benefit mira a promuovere sostenibilità e innovazione tramite significativi investimenti per progetti finalizzati allo, in particolare per la produzione di energia da fonti rinnovabili, la realizzazione di immobili green nel segmento digital, la rigenerazione urbana e il rinnovamento del parco mezzi funzionali alla crescita del business.