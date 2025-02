Ilgiorno.it - Visita per turisti sulla via dell’amore

La giornata di San Valentino è passata, ma l’interesse per la viaa Cassano d’Adda non diminuisce. Sabato il percorso si è trasformato in unaguidata per, con il presidente della pro loco Francesco Testa nel ruolo di cicerone, per festeggiare San Valentino anche il giorno dopo. L’amore per la conoscenza della storia locale ha richiamato molte persone a percorrere il tragitto da piazza Perrucchetti fino alle maestose mura del castello Visconteo, lungo le sponde del canale Muzza. Un tragitto che resterà allestito con la sua scenografia dedicata agli innamorati fino a domenica prossima. "L’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale - ha dichiarato Antonio Capece, assessore alla Cultura - ha ottenuto un notevole apprezzamento. Il percorso scelto, con la storia della città a fare da cornice, ha inoltre suscitato interesseco.