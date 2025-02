Ilgiornale.it - Viro, il tempio della maturità (della carne)

Una nuova steak house a Milano, in via Settala, specializzata in frollature “wet” e “dry” e con la più grande selezione di tagli con osso in città. Tanti tagli di razze che arrivano da tutto il mondo, dalle italiane fassona e chianina fino alla black angus, alla rubia gallega, alla sashi e alla wagyu giapponese a cui viene dedicata particolare attenzione