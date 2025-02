Anteprima24.it - Violenze in carcere, i periti del pm: “Hakimi morto per asfissia”

Tempo di lettura: 3 minutiIl decesso del detenutoLamine, avvenuto il 4 maggio 2020 neldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta), quasi un mese dopo la perquisizione straordinaria – era il 6 aprile – nel corso della quale circa 300 agenti si resero responsabili di condotte violente verso i detenuti del reparto Nilo delcasertano, è avvenuto per “un’chimica dovuta alla contemporanea assunzione di farmaci contenenti benzodiazepine, oppiacei, neurolettici e antiepilettici”. Lo hanno affermato nell’udienza del maxi-processo in corso all’aula bunker annessa al(105 imputati tra agenti della penitenziaria, funzionari del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e medici Asl in servizio al) i consulenti della Procura, Luca Lepore, medico-legale, e Vito De Novellis, farmacologo, che eseguirono l’autopsia sul corpo dinel maggio di 5 anni fa; si tratta di una circostanza in contrasto con l’accusa della Procura di Santa Maria Capua Vetere (pm Alessandro Milita, Alessandra Pinto e Daniela Pannone) secondo cui la morte disarebbe legata direttamente alle percosse subite il 6 aprile, fatto quest’ultimo che ha radicato la competenza della Corte d’Assise ed è contestato a dodici imputati (il reato è morte come conseguenza delle torture).