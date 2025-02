Latinatoday.it - Violazioni in un'altra azienda agricola: denuncia per l'amministratrice e maxi multa

Leggi su Latinatoday.it

Un'ispezione è stata effettuata dai carabinieri del nucleo Ispettorato del lavoro in un'di Cisterna. Le verifiche hanno portato allain stato di libertà dell'dell'impresa, una donna di 29 anni, in concorso con altri due uomini, di 72 e 35 anni, per.