Lanazione.it - Vini senesi nell’export, incremento dell’11% nei primi nove mesi 2024

Siena, 17 febbraio 2025 – Isi confermano tra i principali traini dell’export italiano. A dirlo, questa volta, il Monitor dei distretti Agroalimentari Italiani di Intesa San Paolo che, analizzando i dati delle esportazioni neidel, evidenzia il balzo in avanti per idei colli fiorentini eche hanno registrato un +11% rispetto al 2023. Molto bene anche altre filiere di eccellenza dell’agroalimentare italiano: la più in forma è quella dell’extravergine d’oliva che, neidel, ha registrato esportazioni complessiva per 522 milioni di euro (+52,4% rispetto al 2023): in questo contesto, l’olio toscano realizza 389 milioni in più di esportazioni (+56%). I dati quindi trovano conferma anche nel focus realizzato dal Research Departmente di Intesa San Paolo che ha registrato un export da 21 miliardi di euro per le eccellenze agroalimentari italiane neidel, con una crescita di oltre il 7% rispetto all’anno precedente.