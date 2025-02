Sport.quotidiano.net - Vince solo la paura. Monza-Lecce, pari e noia. Dany Mota senza mira. Adesso serve un miracolo

di Michael CuomoQuando domina la, nonnessuno. Cosìsi dividono la postafarsi male: la prima del Nesta-bis è uno 0-0 che vale un punto, che vuol dire muovere la classifica, ma che a questo punto del campionato e con questa situazione lì dietro dà poco o nulla. In cambio ci sono i segnali che eravamo soliti sottolineare: una difesa solida, compatta, attenta, di contro un attacco troppo poco incisivo per risultare pericoloso in zona-gol.un quarto d’ora scarso per Keita Balde, e sarà lui a dover dare una marcia in più quando abbinerà alle sue qualità e alla sua esperienza anche una condizione fisica e atletica di quelle che valgono minuti importanti. Il 3-5-2 con cui si è ripresentato davanti alla sua gente Nesta aveva Ganvoula come terminale offensivo, ma il primo a tremare è Turati dall’altra parte, e con lui la traversa: per questione di centimetri la sassata di Helgason su punizione (2’) non vale il vantaggio.