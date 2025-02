Ilrestodelcarlino.it - Vigile uccisa, via al processo per Gualandi: in aula genitori e fidanzato

Bologna, 17 febbraio 2025 – È cominciato oggi ila Giampiero, l’ex comandante della polizia locale di Anzola di 63 anni che a maggio di un anno fa uccise con un colpo della propria pistola d’ordinanza la collega Sofia Stefani, 33 anni, con cui aveva una relazione extraconiugale. L’imputato, difeso dagli avvocati Claudio Benenati e Lorenzo Valgimigli, ha rinunciato a essere presente in. Presenti invece ie ildella vittima, che si sono costituiti parti civili, così come il sindaco di Anzola. “manipolò Sofia approfittando del proprio ruolo e della propria esperienza - sostiene l’avvocato Andrea Speranzoni, per la famiglia della vittima -, mentendole costantemente anche sul suo presente e futuro lavorativo nella polizia locale (Stefani era lavoratrice precaria ed era stata congedata dalla polizia dell’Unione Terre d’Acqua, ndr)”.