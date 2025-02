Lanazione.it - Vigilante aggredito col machete al supermercato: “Mi ha colpito alle spalle. Tornerò al mio lavoro”

Arezzo, 17 febbraio 2025 – “Avevo già respinto dalquell’uomo che aveva più volte tentato di rubare. Mi haspcon il”. Parla sapendo di aver rischiato la vita Abdoulaye Mballo, senegalese, in Italia da sei anni e mezzo. L’uomo lavora comeal Conad di via Guido Monaco ed è la guardia giurata aggredita con ilalcuni giorni fa da un malvivente. Il giovane adesso è a casa per qualche giorno di riposo. Ha ancora alcuni punti di sutura in testa ma se la caverà. “E voglio tornare presto al mio posto di, non ho paura, questo episodio non ha inciso sulla mia vita”, dice. Ma certo sono stati attimi di terrore. “Già altre volte quella persona ha creato problemi – dice – L’ultima volta mi aveva promesso in maniera minacciosa che sarebbe tornato”.