Ilnapolista.it - Vietare ai bambini di giocare a pallone per strada è la più grande delle profanazioni moderne (El Paìs)

A Barcellona è ??il Difensore civico ha chiesto che i cartelli con la scritta “Vietato” vengano rimossi dalle piazze perché ledono i diritti dei. Da anni in molti parchi, piazze e giardini il gioco è limitato o vietato: per il rumore, per mantenere pulite le aree verdi, per il riposo dei vicini o perché le auto dono circolare senza interruzioni. Ma “il calcio negli spazi cittadini è come fermare l’orologio dell’infanzia”, scrive Elcon Lucia Taboada.“È qualcosa di quasi innaturale e deprimente, forse la più. Aivengono mostrati cartelli rossi con un cartello di divieto scritto in lettere maiuscole, mentre vengono rimproverati per essere chiusi in casa davanti alla play station, alla televisione o al cellulare”.