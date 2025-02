Anteprima24.it - VIDEO/ Notte di paura ai Campi Flegrei: la scossa di terremoto ripresa dalle telecamere di una pompa di benzina

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa terra ha tremato ancora nellaai. Unadidi magnitudo 3.9 ha fatto sobbalzare la popolazione, gettando nel panico i residenti di Pozzuoli, Bagnoli e Napoli. In molti si sono riversati in strada, spaventati dal boato evibrazioni che hanno attraversato l’area flegrea poco dopo mezza.A testimoniare la potenza del sisma, sono arrivate anche le immagini di un distributore diEsso in via Terracina, a Fuorigrotta. Ledi sicurezza della stazione di servizio hanno catturato il momento esatto della: nelle immagini si vedono chiaramente le vibrazioni che scuotono l’area, con oggetti che si muovono e luci che oscillano sotto la spinta della.Questo nuovo episodio sismico si inserisce in un contesto di continua attività bradisismica che da mesi tiene sotto pressione i