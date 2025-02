.com - Viaggio nell’enigma dei sogni

Leggi su .com

Ogni notte, mentre il mondo esterno rallenta il suo ritmo frenetico, il nostro cervello si trasforma in un regista instancabile, creando narrazioni surreali che sfidano le leggi della fisica e della logica. Eppure, al risveglio, questi elaborati spettacoli mentali spesso svaniscono come nebbia al sole, lasciando dietro di sé solo frammenti evanescenti o, in molti casi, nulla. Questo fenomeno, che ha affascinato neuroscienziati e psicologi per generazioni, sta finalmente iniziando a rivelare i suoi segreti.La danza dei neurotrasmettitoriLe recenti scoperte nel campo delle neuroscienze hanno rivelato che il processo di memorizzazione deiè incredibilmente complesso e delicato. Durante il sonno, il nostro cervello opera in uno stato neurochimico unico, caratterizzato da un delicato equilibrio di neurotrasmettitori che influenzano profondamente la nostra capacità di formare e conservare i ricordi onirici.