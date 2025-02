Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2025 ore 18:40

Astral infomobilità infomobilità un servizio dellasul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra Pontina diramazioneSud mentre l'interno abbiamo contattati da casa Avvisa Prenestina su tratto Urbano della A24 rallentamenti e code tra Fiorentina e il raccordo uscita code a tratti da due sensi sulla cassa trovo già della Giustiniana code per traffico intenso sulla Cristoforo Di Mezzocammino via di Malafede verso Ostia piccole per lavori sulla Nettunense altezza di azione due sensi di marcia Federico Di Lernia Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della