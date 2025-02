Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2025 ore 18:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità infomobilità un servizio dellaper incidente sulla Tiburtina raccordo A7 indicazione Tivoli sul raccordo code a tratti in carreggiata esterna tra Pontina diramazioneSud mentre interno abbiamo contattati Itaca servizio Prenestina tutta la turbano della 24 rallentamenti e code tra Fiorentina e raccordo uscita code tra docenti sulla cassa trovo già della Giustiniana code per traffico intenso sulla Cristoforo Colombo proprio di Mezzocammino veniva da fare verso Ostia e colle per lavori sulla Nettunense all'altezza di azione due sensi di marcia da Federico dell'ernia al mobilità e grazie per la cucina prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/astral//02/17/file5edd4e99-4642-49ce-a372-d0cd05a25639viabilita.