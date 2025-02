Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2025 ore 13:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasulla raccordo anulare in esterna code dalla Cassia all Aurelia per un corteo itinerante promosso da associazioni del settore autotrasporto con veicoli che giungono nella capitale da diverse province italiane prestare attenzione gli altri tratti della carreggiata esterna della raccordo il traffico è regolare così come in carreggiata interna circone regolare anche sulle principali autostrade della nostraMentre per il traffico in entrata aabbiamo code sulla Casilina tra Torre Maura e Alessandrino sulla Flaminia Ci sono code tra l'intersezione con il raccordo e vedi due mentre sulla Cassia code tra la sorte Tomba di Nerone In entrambe le direzioni ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale della