Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2025 ore 12:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellae apriamo con un incidente sul raccordo anulare diin esterna Ci sono code tra Cassia e Salaria per il resto il traffico è regolare sul Raccordo Anulare mentre sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro e di traffico in entrata versoabbiamo code sulla Casilina tra Torre Maura Alessandrino anche sulla Flaminia code tra l'intersezione con la raccordo e via dei Due Ponti mentre sulla Cassia abbia delle entrambe le direzioni tra la storte Tomba di Nerone ed è tutto da Federico Ascani vestra l'infomobilità Grazie per l'attenzione era prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/astral//02/17/filea5d20b30-21c8-4fdb-8326-eb748d99a9e5viabilita.