Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2025 ore 09 | 10

17-02-2025 ore 09:10

Partiamo dalla raccordo dove si intensifica il traffico e troviamo coda in carreggiata interna tra le uscite diramazioneSud Ardeatine tra Cassia bis e Salaria mentre in esterna code tra Cassia Aurelia traFiumicino e tra Casilina e Prenestina lunghi incolonnamenti di troviamo su tratto Urbano della A24 tra raccordo anulare tangenziale est verso il centro è sempre in direzione centro code sullaFiumicino dalla raccolta alla Colombo il traffico in entrata versocode anche sulla Flaminia tra l'intersezione con il raccordo è via dei Due Ponti sulla Cassia code tra la storta e Tomba di Nerone neve sensi di marcia che sud della capitale code da Castelno al Raccordo Anulare infine ricordiamo che dalle 8 in programma aun corteo itinerante promosso dalle associazioni del settore autotrasporto con veicoli che aggiungeranno nella capitale da diverse italiane è previsto l'arrivo in città di 40 motrici che confluiranno nel parcheggio di viale Silvio Gigli a Saxa Rubra