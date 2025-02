Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2025 ore 08:40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul raccordo anulare per traffico intenso in carreggiata interna tra le uscite diramazioneSud Ardeatina tra Cassia bis e Salaria in esterna code tra Cassia Aurelia traFiumicino e Pontina e tra Casilina e Prenestina sul tratto della A24 Cud del raccordo tangenziale est verso centro sullaFiumicino cose dalla raccolta alla Colombo sempre verso il centro diper il traffico in entrata verso la capitale sulla Flaminia code tra l'intersezione con raccordo in via dei Due Ponti e sulla Cassia code tra la storta e Tomba di Nerone in quest'ultima direzione sud della capitale sulla Pontina in direzionecode nel tratto tra Pomezia e Castelno è sempre sulla Pontina in coda anche al pizza casalazzara ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della