Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2025 ore 07:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare code per traffico intenso in carreggiata interna tra le uscite diramazionesud e Ardeatina in esterna invece la circone risulta regolare sul tratto Urbano della A24 dalla raccordo opportuna verso il centro sulla diramazionenord code da Tor Vergata alla raccordo per difficoltà di immissione verso quest'ultimo il traffico entrata versosulla Flaminia code tra l'intersezione con la raccordo anulare via dei Due Ponti sulla Cassia code tra la storta e Tomba di Nerone in quest'ultima direzione più a sud della capitale sulla Pontina in direzionecode nel tratto tra Pomezia Castelno sempre sulla Pontina auto in coda anche all'altezza di casalazzara infine dalle 8 in programma aun corteo itinerante promosso dalle associazioni del settore autotrasporto con veicoli che aggiungeranno nella capitale da diverse province italiane è previsto l'arrivo in città di 40 motrici che confluiranno nel parcheggio di viale Silvio Gigli a Saxa Rubra ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di civiltà stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa dae Astral infomobilità un servizio dellahttps://storage.