Viabilità, a caccia di denari. Le amministrazioni mirano ai finanziamenti regionali

A Follo, un marciapiede lungo la provinciale 10 in grado di mettere in sicurezza la circolazione pedonale lungo l’asse che collega due frazioni; a Calice al Cornoviglio, un corposo intervento su una delle comunali più utilizzate e, allo stesso tempo, martoriate dagli eventi meteorologici, che hanno causato cedimenti e frane lungo il percorso. Così, i due Comuni della bassa Val di Vara hanno deciso di bussare a Regione Liguria per chiedere il finanziamento delle opere. Nei giorni scorsi, le giunte comunali guidate da Rita Mazzi e Federica Pecunia hanno approvato i progetti da sottoporre alla Regione, con l’obiettivo di vederli finanziati nell’ambito del Fondo strategico regionale, ovvero iutilizzati per l’attuazione della programmazione regionale degli interventi e delle progettazioni infrastrutturali in materia die mobilità ciclistica, degli investimenti per l’acquisto di veicoli, macchine operatrici e mezzi d’opera finalizzati ad interventi manutentivi delle reti stradali comunali.