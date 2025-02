Viterbotoday.it - Via libera all'apertura del centro di raccolta rifiuti al Poggino

Il Comune di Viterbo ha ufficialmente autorizzato la messa in esercizio e la gestione del nuovocomunale diurbani situato al, in via Dulio Mainella. Con il provvedimento, datato 14 febbraio, palazzo dei priori punta a fare un passo significativo per il.